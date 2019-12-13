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Администрация Новотроицка заплатит за ущерб от бездомного кота

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На администрацию Новотроицка в Оренбургской области подали иск. Претензии предъявил местный житель, с автомобиля которого содрал краску бездомный кот. Мужчина просит возместить ему материальный ущерб.

Как поясняет РИА «Оренбуржье», за действия домашнего животного по закону отвечает его хозяин. К делу привлекли четырех ответчиков, но ни один из них не признал животное своим.

Тогда мировой суд принял решение считать кота бездомным и привлек городскую администрацию в качестве пятого ответчика.

С мэрии могут взыскать 10 тыс. рублей. Такова сумма требуемой компенсации.

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