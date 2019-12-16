Приют буквоеда: как выглядит лучшая в мире библиотека

Центральная библиотека Ооди в Хельсинки признана лучшей публичной библиотекой 2019 года. «Известия» посмотрели, как выглядит победитель внутри и снаружи
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Фото: oodihelsinki.fi
Ооди открылась лишь в прошлом году, но ее уже посетили более 3 млн человек
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Фото: oodihelsinki.fi
Библиотека задумана как общественное пространство, в котором есть многофункциональный зал, игровая площадка, кинотеатр, зал для мероприятий, цифровая галерея, городская мастерская, студии звукозаписи, читальный зал и многое другое
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Фото: oodihelsinki.fi/Tuomas Uusheimo
Конкурс на проект здания Ооди проводился в 2012–2013 годах, на него было подано 544 проекта. Победа досталась архитектурному бюро ALA
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Фото: oodihelsinki.fi/Tuomas Uusheimo
Строительство велось на одном из последних незастроенных участков в центре Хельсинки, рядом со зданием парламента страны
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Фото: oodihelsinki.fi/Tuomas Uusheimo
На приз Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений было номинировано 16 библиотек со всего мира
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Фото: oodihelsinki.fi/Tuomas Uusheimo
Спонсором конкурса выступила американская IT-компания Systematic, выделившая в качестве главного приза $5 тыс.
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Фото: oodihelsinki.fi/Maarit Hohteri
Концептуально интерьеры библиотеки погружают посетителей в природу Финляндии
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Фото: oodihelsinki.fi/Risto Rimppi
Система книгооборота библиотеки полностью автоматизирована, в ней используется и робототехника
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Фото: oodihelsinki.fi/Tuomas Uusheimo
Строительство обошлось в €98 млн. Треть суммы выделило правительство Финляндии, остальное было получено из муниципального бюджета Хельсинки
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Фото: oodihelsinki.fi
Общая площадь библиотеки составляет более 17 тыс. кв. м
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