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В уголочке, с книжечкой: как живет Российская государственная библиотека

Главное книгохранилище страны адаптируется к цифровой эпохе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. «Известия» подготовили фотогалерею о жизни самого главного книгохранилища страны — Российской государственной библиотеки
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sefa Karacan
Несмотря на развитие современных электронных средств коммуникации, многие по-прежнему предпочитают тишину библиотечного зала
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Библиотека была основана в 1862 году, и с тех пор в нее в обязательном порядке предоставляется экземпляр каждого тиражируемого в России издания
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
«Всюду искал я покоя, но нашел лишь в одном месте: с книжечкой, в уголочке», — писал в XV веке Фома Кемпийский. Слова эти актуальны и спустя шесть столетий
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Фонды библиотеки постепенно оцифровываются и вносятся в компьютерную базу данных, но сохраняется и старомодный каталог
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Фото: vk.com/leninka_ru
В библиотеке хранятся уникальные образцы отечественной и зарубежной периодики
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sefa Karacan
В среднем за год читателям выдается около 14 млн книг и других единиц хранения
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sefa Karacan
Старинные книги требуют особенно бережного обращения
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Абонемент на посещение библиотеки может бесплатно получить любой гражданин России старше 14 лет. Сейчас у РГБ около 100 тыс. читателей
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Книги из хранилища поднимаются в читальный зал при помощи особой рельсовой системы
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Посетители РГБ во время акции «Библионочь» в Москве
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Так выглядит внутри знаменитое 19-ярусное хранилище главной библиотеки страны
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