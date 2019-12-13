За считаные дни до обещанного с 15 декабря повышения тарифов на китайские товары Соединенные Штаты, как утверждается, решили всё-таки притормозить и отложить начало нового «боя». Как уверяют многочисленные американские источники, лидер США Дональд Трамп намерен повременить с увеличением пошлин на $160 млрд китайского экспорта как минимум до февраля, а также чуть ли не вдвое снизить ранее повышенные тарифы на часть товаров из КНР.

Разумеется, это не жест доброй воли — в обмен от Пекина потребовали вдвое увеличить закупки сельхозпродукции в США. Еще одной составной частью этой схемы «баш на баш» станет, как ожидается, отказ Китая от планов введения встречной порции тарифов против американских автомобилей и запчастей к ним.

За почти полтора года, что США и Китай ведут торговую войну, многие стали приучать себя к мысли, что худой мир лучше доброй войны. И потому слухи о готовящейся отсрочке со взаимными тарифными ударами были восприняты позитивно. А твит Трампа «Мы подобрались очень близко к большой сделке с Китаем. Они ее хотят, и мы тоже» лишь подпитывает эти благие ожидания. По крайней мере, большинство индексов на ведущих мировых фондовых биржах тут же подросли.

Вместе с тем, если вспомнить предысторию, то выйти на эту сделку «первой фазы», как ее назвал глава Белого дома, стороны собирались еще в октябре. Но всё как-то не складывалось. Более того, еще неделю назад тот же Трамп вообще заявлял, что никаких дедлайнов на китайском направлении он себе не ставит и ему даже нравится идея вернуться к любым обстоятельным переговорам с КНР уже после президентских выборов 2020 года. Так что возникший в конце этой недели позитив можно по большей части списать на заведомо заниженные ожидания.

Между тем, соглашение, положения которого еще должны быть подтверждены обеими сторонами официально, вызывает немало вопросов. Например, сможет ли Китай на деле увеличить закупки сельхозпродукции в США. Их объем должен составить в 2020 году $50 млрд — вдвое больше, чем в 2017-м, до начала торговых трений.

А с тех пор спрос на соевые бобы — ключевой экспортный товар США, используемый в Китае для кормления животных, — резко снизился. И потому, что вспышка африканской чумы свиней покосила поголовье этих животных в Китае, и потому, что еще ранее на фоне повышения тарифов на американскую сою самим Китаем местные хозяйства стали закупать этот продукт в других странах. И хотя сельхозпродукция, которую Пекин покупал у Штатов, не ограничивалась одной лишь соей, возможности китайцев сколь-либо существенно нарастить импорт той же кукурузы или говядины вызывают сомнения.

Не приходится вздохнуть с облегчением и американским ритейлерам, завязанным на китайский рынок. Из-за тарифных обменов двух крупнейших экономик мира многим из них уже пришлось срочно переориентироваться на другие рынки, но часть осталась по-прежнему зависима от Китая. И на ближайшие годы ритейлерам хотелось бы большей определенности, а не просто краткой передышки.

Но главное, чем недовольны многие в Штатах, — нынешнее промежуточное соглашение даже отдаленно не приближает страну к решению той задачи, ради которой 45-й президент США и затевал крупномасштабную войну. А именно — изменить саму модель экономического поведения Пекина. Долгие годы Вашингтон упорно обвинял китайские власти в целом ряде несправедливых торговых практик — в частности, в незаконном субсидировании национальных экспортеров, что, по мнению США, делало китайские товары более дешевыми, а значит, более конкурентоспособными, чем аналоги из других стран. И если на обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности КНР отреагировала, ужесточив соответствующее законодательство, то все претензии относительно экспортных субсидий Пекин отвергал и продолжает отвергать с порога. И, к неудовольствию многих американских политиков, нынешнее соглашение никак не затрагивает эту проблему.

Но зато «первая фаза» дает определенную фору самому главе Белого дома. Повышение тарифов, которым Дональд Трамп грозил китайской стороне все последние месяцы, должно было коснуться в основном потребительских товаров. Это моментально ударило бы не только по китайским экспортным компаниям, но и по ценам на эти товары на рынке США. Кроме того, Пекин намекал, что ответом на повышение торговых барьеров станет создание Китаем «списка ненадежных организаций» — и первыми в нем гарантированно оказались бы американские компании.

На фоне фактически стартовавшей предвыборной кампании тот факт, что Дональду Трампу удалось отвести эту беду от американских потребителей и предпринимателей, наверняка будет использован «мастером сделки» с максимальной помпой. А значит, в ближайшие дни мир наверняка увидит еще немало твитов про «прекрасное соглашение с Китаем».

Автор — обозреватель газеты «Известия»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции