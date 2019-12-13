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Умерла дочь Льва Дурова

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Заслуженная артистка России, актриса Театра на Малой Бронной Екатерина Дурова умерла в пятницу, 13 декабря. Об этом сообщается на сайте театра.

«Сегодня после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова», — отмечается в сообщении.

О месте, времени прощания и похорон сообщат дополнительно.

Актрисе было 60 лет.

Дурова родилась в семье актеров — народного артиста СССР Льва Дурова и артистки Ирины Кириченко, игравшей в «Современнике» и «Ленкоме». Екатерина Дурова окончила Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) имени А.В. Луначарского.

Играла на сценах Театра на Таганке и Театра на Малой Бронной. Также она снималась в кино: фильмография актрисы насчитывает около 30 картин. Дурова исполнила главную роль в мелодраме «Фантазии Фарятьева» 1982 года режиссера Ильи Авербаха. Также известна по ролям в фильмах «Транзит для дьявола», «Поклонник», «Юрьев день» и сериалу «Кровавая барыня».

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