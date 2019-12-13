Microsoft представила Xbox следующего поколения

12 декабря во время церемонии награждения The Game Awards 2019 в Лос-Анджелесе глава Xbox Фил Спенсер объявил о выходе консоли нового поколения — Xbox Series X. Об этом сообщает портал COGconnected.

По форме новый Xbox напоминает системный блок компьютера. Размещать консоль можно как вертикально, так и горизонтально.

На официальном сайте Xbox Спенсер сообщает, что производительность центрального процессора приставки в четыре раза мощнее предыдущей версии, а также отмечает ее максимально тихую работу.

Вместе с игровой консолью был представлен и новый беспроводной контроллер. Помимо измененного размера и более эргономичной формы он получил новую кнопку Share, которая позволяет упрощенно получать скриншоты и захват игровых роликов.

Ожидается, что в продажу новая консоль поступит к концу 2020 года, отмечает «Газета.Ру». Цена приставки пока не сообщается.

Xbox — игровая консоль, разработанная компанией Microsoft. Впервые поступила в продажу в 2001 году.

В октябре 2019 года стало известно, что продажи Sony PlayStation 5 начнутся 4 декабря 2020 года. Отмечалось, что в новой модели будет улучшена функция вибрации, а также будет переработан контроллер.