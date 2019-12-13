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В Перми украденный смартфон отправил хозяину видео с похитителем

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Полиция Перми ищет мужчину, видео с которым отправил хозяину украденный смартфон, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Пермскому краю.

Отмечается, что неизвестный украл гаджет из сервисного центра. В момент, когда он пытался разблокировать смартфон, система безопасности мобильного устройства сделала видеозапись и отправила ее в облачное хранилище, где ее увидел владелец гаджета.

По факту кражи смартфона, чья стоимость оценивается в 12 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

В прошлом году сообщалось, что в Приморье школьная гардеробщица воровала смартфоны и дарила их своим внукам.

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