В Перми украденный смартфон отправил хозяину видео с похитителем

Полиция Перми ищет мужчину, видео с которым отправил хозяину украденный смартфон, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Пермскому краю.

Отмечается, что неизвестный украл гаджет из сервисного центра. В момент, когда он пытался разблокировать смартфон, система безопасности мобильного устройства сделала видеозапись и отправила ее в облачное хранилище, где ее увидел владелец гаджета.

По факту кражи смартфона, чья стоимость оценивается в 12 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

В прошлом году сообщалось, что в Приморье школьная гардеробщица воровала смартфоны и дарила их своим внукам.