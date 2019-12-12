Массандровский винзавод выпустил заключительную партию вина «Крымский мост»
Винзавод «Массандра» выпустил заключительную партию хереса «Крымский мост». Вина этой серии производят в честь открытия железнодорожной переправы через Керченский пролив. Предприятия Кубани и Крыма выпустили по 19 тыс. бутылок. Число символичное: длина Крымского моста — 19 километров. Продажи коллекционных вин серии «Крымский мост» стартуют 24 декабря
Винзавод «Массандра» выпустил заключительную партию хереса «Крымский мост». Вина этой серии производят в честь открытия железнодорожной переправы через Керченский пролив. Предприятия Кубани и Крыма выпустили по 19 тыс. бутылок. Число символичное: длина Крымского моста — 19 километров. Продажи коллекционных вин серии «Крымский мост» стартуют 24 декабря