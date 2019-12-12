Самый мощный ледокол в мире вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания. Об этом 12 декабря сообщает госкорпорация «Росатом» на своей странице в Twitter.

Ходовые испытания проводятся для проверки соответствия параметров ледокола заявленным проектным характеристикам и техническим описаниям, испытывается надежность судовых систем и оборудования.

«Арктика» оснащена новейшей установкой РИТМ-200 с двумя ядерными реакторами мощностью 175 мегаватт каждый — они были запущены 4 октября.

Эксперты отмечают, что эксплуатация установки РИТМ-200 даст толчок развитию не только ледокольного флота России, но и, например, созданию маломощной АЭС модульного типа.

«Арктику» планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году. При этом на Балтийском заводе в Петербурге сейчас идет строительство еще двух атомоходов того же проекта 22220 — «Сибирь» и «Урал».

Контракт на строительство головного ледокола «Арктика» был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляла 37 млрд рублей. Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я станут самыми большими и мощными в мире.