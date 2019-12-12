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В двух городах на Кузбассе ввели режим «черного неба»

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Фото: Depositphotos
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Предприятиям Новокузнецка предписано снизить количество выбросов в атмосферу в связи с режимом «черного неба» — неблагоприятных метеоусловий (НМУ) № 1. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии города в среду, 11 декабря.

Ожидается, что режим «черного неба» для предприятий будет действовать с 18:00 11 декабря до 18:00 13 декабря. Горожанам рекомендуют выехать за город, не проветривать жилые помещения, офисы, детские сады, школы и медицинские заведения.

Режим НМУ также введен в городе Прокопьевске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства Кузбасса. Отмечается, что режим неблагоприятных метеоусловий вводился в Новокузнецке и Прокопьевске еще 2 декабря, несколько раз продлялся и был отменен на пятые сутки. Всего в конце 2018 и начале 2019 года в Кемеровской области режим НМУ вводили более 40 раз.

Ранее в Красноярске также вводили режим неблагоприятных метеоусловий. Он продлился с 7:00 5 декабря до 7:00 6 декабря.

Режим «черного неба» — это сочетание безветренной погоды и влажности. При этих условиях в городском воздухе скапливаются вредные выбросы, пыль и дым и образуется темный смог.

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