В Перу перехватили подлодку с тонной кокаина на борту

Субмарина с более чем тонной кокаина на борту была перехвачена ВМС Перу в территориальных водах страны. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил телеканал Televisa.

Экипаж 20-метровой субмарины, состоявший из двух колумбийцев, мексиканца и эквадорца, был задержан.

Отмечается, что судно взяло на борт груз в Эквадоре и следовало в Мексику.

Эксперты говорят, что наркокартели стали часто использовать подводные лодки для перевозки наркотиков с 2005 года. Предположительно, сами суда строятся в Колумбии, Эквадоре или Гайане.

10 ноября сообщалось, что таможенники, полицейские и жители Франции в течение трех недель на атлантическом побережье страны находили пакеты с кокаином. Каждая выброшенная волнами на берег упаковка содержала 1 кг наркотика. 12 ноября появилась информация, что общий вес пакетов превысил тонну. Полиция считает, что, скорее всего, крупная партия кокаина находилась на борту яхты, которая затонула, следуя с Антильских островов или из континентальной Латинской Америки.