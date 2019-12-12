Россияне массово испугались увольнений

Четверть россиян (26%) считают, что их вскоре могут уволить. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного в последнем квартале 2019 года, сервисом HeadHunter.

В опросе приняли участие 20,5 тыс. работников.

На вопрос о том, существует ли для вас угроза увольнения, ответ «точно да» и «скорее да» дали 26% опрошенных (9% и 17% соответственно). Это на 2% выше, чем в прошлом квартале, и на 1% по сравнению с прошлогодним показателем.

Уверенность в том, что увольнение им не грозит выразили 33% респондентов, 30% полагают, что этого скорее не произойдет. Еще 10% не смогли ответить однозначно.

Меньше всех опасаются сокращений работники сфер науки и образования (индекс стабильности составляет 0,44 при возможных значениях от –1 до 1), добычи сырья и консультирования (по 0,43), сотрудники НКО (0,42) и рабочий персонал (0,4).

Самый большой страх увольнения — у занятых в отраслях безопасности (0,15), банков и инвестиций (0,18).

В то же время, по данным Минтруда компании планируют сократить не более 1% сотрудников в ближайшее время. Эксперты оценили на сколько оправданы страхи россиян потерять работу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В ожидании худа: четверть россиян опасаются увольнения