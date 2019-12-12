Путин поздравил Жириновского в преддверии 30-летия ЛДПР

Президент России Владимир Путин поздравил лидера ЛДПР Владимира Жириновского в преддверии 30-летия его партии.

«Я знаю, что вы всегда выступаете с патриотических позиций. Могут быть споры по поводу того, как нам добиться тех результатов, тех целей, которые мы перед собой ставим, но я знаю, что вы искренне стремитесь к тому, чтобы страна жила лучше, была крепче», — сказал президент.

Жириновский отметил, что около 500 законов было принято при прямом воздействии ЛДПР.

«У нас сегодня сорок депутатов в Госдуме, шесть сенаторов, пять тысяч депутатов разного уровня по всей стране», — отметил лидер партии.