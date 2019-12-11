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YouTube пообещал удалять видео с оскорблениями и скрытыми угрозами

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Видеохостинг YouTube ужесточил требования в отношении использования уничижительной лексики и скрытых угроз. Об этом сообщает вице-президент компании Мэтт Халприн в блоге сервиса 11 декабря.

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Теперь будет удален контент, содержащий как явные, так и скрытые угрозы, а также видеозаписи, имитирующие насилие по отношению к человеку или содержащие выражения, предполагающие физическое насилие.

Кроме этого, вице-президент предупредил о том, что будет запрещен контент с намеренными оскорблениями кого-либо на основании расы, гендерной идентификации или сексуальной ориентации.

В случае несоблюдения этих правил владельцу канала будут выноситься предупреждения, крайняя мера воздействия — полная блокировка YouTube-канала и его исключение из партнерской программы, что лишит нарушителей возможности заработка в видеохостинге.

В сообщении компании говорится также, что модерация будет введена и в отношении раздела комментариев, в частности, будет запущена опция, позволяющая владельцу канала просматривать комментарии до их публикации. При желании он сможет ее отключить.

Данные меры воздействия будут вводиться постепенно. Видеофайлы, в которых данные запреты нарушаются, могут быть удалены, но разместившие их каналы блокироваться пока не будут.

5 декабря YouTube назвал музыкальные ролики, которые стали самыми просматриваемыми в России за 2019 год. На первом и втором местах оказались клипы шоумена Александра Реввы, который ведет музыкальную карьеру под псевдонимом Артур Пирожков. Его ролики «Зацепила» и «Алкоголичка» набрали 149,4 млн и 126,8 млн просмотров.

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