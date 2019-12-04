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Пресс-конференция по теме цензуры в Facebook. Трансляция

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 4 декабря, проходит презентация доклада Фонда защиты национальных ценностей «Facebook: цензура и двойные стандарты «на защите демократии».

В мероприятии участвуют:

  • Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации;
  • Евгений Тарло, президент фонда «Правовое государство», вице-президент Федерального союза адвокатов России;
  • Сергей Марков, политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований»;
  • Анна Долгарева, российский журналист, член Союза писателей РФ;
  • Вадим Манукян, блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ;
  • Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами;
  • Никита Куликов, к.ю.н., учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы РФ.

В докладе, в частности, представлены механизмы цензурирования пользовательского контента в Facebook, а также рассмотрены самые резонансные случаи притеснения российских СМИ и российских лидеров мнений. Также в докладе речь идет о блокировке иностранных СМИ, журналистов, общественных организаций и политиков. В ходе презентации доклада будут предложены правовые рычаги давления на Facebook, которые обяжут соцсеть выработать четкие и недвусмысленные правила поведения для пользователей.

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