Пресс-конференция по теме цензуры в Facebook. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 4 декабря, проходит презентация доклада Фонда защиты национальных ценностей «Facebook: цензура и двойные стандарты «на защите демократии».

В мероприятии участвуют:

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации;

Евгений Тарло, президент фонда «Правовое государство», вице-президент Федерального союза адвокатов России;

Сергей Марков, политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований»;

Анна Долгарева, российский журналист, член Союза писателей РФ;

Вадим Манукян, блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ;

Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами;

Никита Куликов, к.ю.н., учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы РФ.

В докладе, в частности, представлены механизмы цензурирования пользовательского контента в Facebook, а также рассмотрены самые резонансные случаи притеснения российских СМИ и российских лидеров мнений. Также в докладе речь идет о блокировке иностранных СМИ, журналистов, общественных организаций и политиков. В ходе презентации доклада будут предложены правовые рычаги давления на Facebook, которые обяжут соцсеть выработать четкие и недвусмысленные правила поведения для пользователей.