Конкурс «Мастера гостеприимства» завершает прием заявок

Новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», связанный с внутренним туризмом, получил довольно широкий отклик. Всего за месяц, когда начался прием заявок, участвовать в конкурсе «Мастера гостеприимства» решили тысячи молодых людей со всех уголков страны. До 20 декабря представить свои идеи могут все, кто решил связать свою жизнь с туристическим бизнесом.