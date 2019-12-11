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Врач назвал способы сбить температуру у ребенка

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Фото: Depositphotos
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Единого подхода к вопросу о том, при какой температуре у детей ее необходимо сбивать, нет, однако педиатры сходятся в том, что делать это стоит в случае, если она либо выше 38,5 градуса, либо 39 градусов, либо даже 39,5 градуса. Об этом сайту aif.ru рассказал врач-педиатр ГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского Григорий Шеянов.

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Специалист подчеркнул, что если у ребенка заметна так называемая белая лихорадка, когда кожа бледная, а руки холодные, то рекомендуется сбивать и более низкую температуру. Педиатр отметил, что при наличии у ребенка отклонений в состоянии здоровья (эпилепсия, другие судорожные состояния, хронические заболевания сердца и легких) снижать температуру требуется при более низких показателях.

Для понижения температуры Шеянов советует применять жаропонижающие средства, например лекарства с парацетамолом. Также он напомнил, что есть ряд охлаждающих методов для снижения температуры, например грелка со льдом, однако они дают кратковременный эффект. Вместе с тем их можно использовать в дополнение к лекарствам, но не вместо них.

В то же время врач уточнил, в каких случаях сбивать температуру не следует. По его словам, повышенная температура является защитной реакцией организма на попадание в него вредоносных микроорганизмов. В частности, при температуре 38–38,5 градуса вырабатывается белок интерферон, активно борющийся с возбудителями вирусов, включая ОРВИ. Максимальная концентрация белка наблюдается на второй-третий день болезни, и если сбивать температуру до отметки 37,5 градуса, то его выработка сокращается, а антитела появляются лишь на пятый-шестой день. Таким образом, продолжительность болезни увеличивается до семи дней.

5 декабря сообщалось, что врачи рассказали о помогающих быстро справиться с кашлем средствах. Врачи советуют больным пить как можно больше воды, делать ингаляции и полоскать горло соленой водой. Кроме того, можно воспользоваться пастилками от кашля.

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