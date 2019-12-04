Врач заявила о недопустимости приема антибиотиков для профилактики

Принимать антибиотики для профилактики категорически не рекомендуется. Об этом в среду, 4 декабря, сообщила врач-иммунолог Анна Шуляева.

«Ни в коем случае так делать нельзя. Врачи не должны назначать антибактериальную терапию просто так, чтобы предупредить развитие серьезных заболеваний. <…> Для назначения антибиотиков требуются жесткие показания», — цитируют специалиста на сайте aif.ru.

Как отмечает издание, антибактериальная терапия является одним из распространенных методов терапии различных заболеваний, вызванных патогенными бактериями. При этом прием таких препаратов возможен исключительно определенными курсами и строго по показаниям.

Специалист уточнила, что люди часто используют антибиотики не по назначению, не убедившись, что заболевание вызвано именно бактерией. В этом случае растет риск уничтожения условно-патогенной микрофлоры, которая есть в организме каждого человека и призвана бороться с бактериями, приходящими извне. А значит, полностью уничтожают свой иммунитет, делая себе только хуже.

Также бесконтрольный прием антибиотиков приводит к развитию индивидуальной устойчивости к антибактериальным препаратам, и в случае заражения даже самыми простыми инфекциями лечиться станет сложнее, отметила Шуляева.

В конце сентября в столичном департамента здравоохранения также предупредили об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ. По словам специалистов, прием антибиотиков без назначения специалиста может навредить здоровью, поскольку они обладают серьезными побочными эффектами. В том числе может вызвать аллергию, угнетение функций печени и почек, а также привести к снижению иммунитета.