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Нового вредителя обнаружили в лесах Томской области

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Специалисты выявили очаг заражения союзным короедом в Лучановском кедровнике рядом с Томском. Вредитель является новым для региона и завезен из Восточной Европы.

По данным директора филиала Центра защиты леса Томской области Александра Чемоданова, союзный короед появился в 2018 году. Если в первый год насекомые повредили около 100 га леса, то в 2019 году их ареал увеличился более чем до 238 га при общей площади кедровника 417,6 га. Предполагается, что вредителя случайно завезли с древесиной. Об этом пишет РИА «Томск».

Обычно союзного короеда обнаруживают в лесах Прибалтики и Украины, насекомое предпочитает сосны и ели. В Томской области вредителя обнаруживали только на кедрах. У пораженных деревьев сохнет верхняя часть кроны. Дерево погибает за два года.

Основным методом борьбы с вредителем является вырубка, также могут быть эффективны феромонные ловушки. Специалисты Центра защиты леса намерены изучить насекомое и выяснить, как на распространение вредителя влияют факторы среды, в том числе морозная зима.

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