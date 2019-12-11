Энергичный товарооборот: Вьетнам рассчитывает на российское топливо

Ханой рассчитывает на дальнейшее укрепление деловых и торговых связей с Москвой. Такое мнение высказала председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган в рамках рабочей встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Центральной темой переговоров стали поставки российской нефти и совместная добыча газа.

Премьер-министр РФ поблагодарил Нгуен Тхи Ким Нган за визит и попросил передать наилучшие пожелания президенту, генеральному секретарю ЦК компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и премьер-министру Нгуен Суан Фуку.

— У нас есть возможность обсудить некоторые вопросы межпарламентского диалога, притом, что вы их уже обсуждаете с вашими коллегами. И конечно, поговорить в целом о развитии российско-вьетнамского взаимодействия, которое, безусловно, является стратегическим и очень важным для наших стран, — сказал Дмитрий Медведев.

Нгуен Тхи Ким Нган в ответ отметила, что ее страна придает важное значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с РФ.

— Я очень рада возможности посетить Российскую Федерацию с официальным визитом, встретиться с вами, близким другом вьетнамского народа, — резюмировала председатель Национального собрания Вьетнама.

Особое внимание было уделено сфере энергетики. Успешно продолжается сотрудничество российских компаний «Роснефть», «Газпром» и «Зарубежнефть» с вьетнамской PetroVietnam по поставкам и добыче нефти, а также совместной добыче газа. Россия видит перспективы по наращиванию поставок угля во Вьетнам. Его экспорт за прошедшие 9 месяцев 2019 года увеличился сразу на 172%, до 4,52 млн т. В то же время поставки нефтепродуктов выросли более чем на 35% — до 87,5 тыс. т. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак по итогам переговоров.

Министр добавил, что наибольшие перспективы по наращиванию товарооборота имеют угольная отрасль, сфера поставок сжиженного газа, а также электроэнергетика в части модернизации, расширения и строительства новых объектов во Вьетнаме.

Задействованы в стране и российские атомщики. Госкорпорация «Росатом» и Министерство науки и технологий Вьетнама еще весной подписали меморандум о графике реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ).

Стороны два года уточняли конфигурацию ЦЯНТ в составе реакторной установки на базе многоцелевого водо-водяного исследовательского реактора тепловой мощностью до 15 МВт, а также комплекса научно-исследовательских лабораторий, инженерной инфраструктуры для обеспечения безопасного функционирования объекта.

Также в активной фазе находятся переговоры по участию России в строительстве метро. Вьетнамская сторона пока не смогла найти инвесторов для реализации совместного проекта по строительству четвертой линии подземки в Хошимине. Россия предложила рассмотреть возможность использовать для этого средства российско-вьетнамского инвестиционного фонда, который планируется создать. Вопрос строительства четвертой линии в данный момент прорабатывает АО «Мосметрострой» совместно с вьетнамской компанией «Лонг Ло».