Зимние экскурсии к зубрам стартовали в заповеднике «Калужские засеки»

В заповеднике «Калужские засеки» на юге области открылся сезон зимних экскурсий к зубрам. Туристы смогут увидеть со специальной смотровой площадки более 30 животных одновременно, взрослых особей и малышей. Она находится поблизости от места подкормки зубров.

Заповедник расположен на территории Ульяновского района области. Его общая площадь — около 19 тыс. га. Там можно встретить не только зубров, но и кабанов, лосей, косуль, волков, лисиц, бобров, лесных и каменных куниц. Периодически на территорию заходят и медведи, пишет газета «Весть».

Весной 2019 года в заповедник доставили шестую партию зубров. До этого они проживали в национальном заповеднике «Орловское полесье» и старейшем питомнике Приокско-Террасного заповедника.