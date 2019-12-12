По камушку: 25 тыс. энтузиастов спасли старинный замок во Франции

Замок Мот-Шанденье рядом с городком Ле Труа-Мутье во французском департаменте Вьенна был построен еще в XIII веке. С 1857 года много раз перестроенное шато находилось в собственности баронов Лежен. В 1932 году здание было практически полностью уничтожено пожаром и лежало в руинах более 80 лет. В 2017 году группа энтузиастов из разных стран Европы организовала совместный выкуп замка у номинальных владельцев, выпустив сертификаты по €50. Так удалось собрать более €1,5 млн, часть из которых пошли на реставрационные работы. Теперь у шато 25 тыс. собственников, многие из которых приезжают сюда на Рождество — не только ради праздника, но и чтобы поработать на восстановлении Мот-Шанденье. Подробности — в фотогалерее «Известий»