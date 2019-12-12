По камушку: 25 тыс. энтузиастов спасли старинный замок во Франции

Замок Мот-Шанденье рядом с городком Ле Труа-Мутье во французском департаменте Вьенна был построен еще в XIII веке. С 1857 года много раз перестроенное шато находилось в собственности баронов Лежен. В 1932 году здание было практически полностью уничтожено пожаром и лежало в руинах более 80 лет. В 2017 году группа энтузиастов из разных стран Европы организовала совместный выкуп замка у номинальных владельцев, выпустив сертификаты по €50. Так удалось собрать более €1,5 млн, часть из которых пошли на реставрационные работы. Теперь у шато 25 тыс. собственников, многие из которых приезжают сюда на Рождество — не только ради праздника, но и чтобы поработать на восстановлении Мот-Шанденье. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Первоначально замок был твердыней влиятельной дворянской семьи де Босэ, сеньоров Лудена
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Во времена Столетней войны замок несколько раз переходил в руки англичан. Символично, что среди нынешних совладельцев Мот-Шанденье немало граждан Соединенного Королевства
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Совладельцы шато и местные добровольцы убирают листья перед грядущей рождественской вечеринкой в замке
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Елку устанавливают на лужайке перед замком: внутри этого делать нельзя, так как можно повредить сохранившиеся и отреставрированные панели
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Вход на вечеринку свободный, а меню на закуски и напитки весьма демократично по ценам
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Винтовая лестница в главной башне чудом сохранилась после пожара
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Стараниями новых владельцев была восстановлена часовня замка. Окна вновь украшены витражными стеклами, а перед фигурой Богоматери горят свечи
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Работы по реставрации замка продолжаются. На очереди — восстановление рухнувших при пожаре кровель
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
От большинства помещений Мот-Шанденье остались в буквальном смысле лишь стены
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Скромный подарок полагается каждому, кто приехал на рождественскую вечеринку в замок
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Веселье продолжалось до глубокой ночи, а уже на следующий день те из совладельцев, кому не надо было срочно возвращаться домой, принялись за дальнейшую работу по восстановлению замка
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Со временем Мот-Шанденье должен вновь обрести свою былую красоту
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