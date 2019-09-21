Город-скала: почему устоял Мон-Сен-Мишель

Мон-Сен-Мишель — скалистый остров-крепость на северо-западном побережье Франции. Он возвышается над одноименной бухтой и побережьем с абсолютно ровным рельефом. На острове в Средние века было построено бенедиктинское аббатство, ставшее одним из главных центров паломничества в Западной Европе. Привлекает сюда туристов и уникальная природная особенность — здесь наблюдаются самые сильные в Северном полушарии приливы и отливы
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Salvatore Romano
Когда-то гора, носившая название Могильной, находилась на суше и была окружена лесами. Однако с течением времени из-за эрозии почв, связанной с наступлением моря и деятельностью трех впадающих в него в этом месте рек, она превратилась в остров. В XIX веке в связи с возросшим турпотоком Мон-Сен-Мишель с материком связала дамба
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Salvatore Romano
В какой-то момент ученые заявили, что дамба наносит вред местной экосистеме, нарушая естественную циркуляцию вод в заливе, — его начало заносить песком и илом. Было принято решение, что скала должна вновь стать островом, и дамбу разрушили, построив вместо нее в 2000-х изящный мост на 134 столбах. По нему теперь можно доехать до самых ворот аббатства, но только на общественном транспорте
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Salvatore Romano
По легенде, построить на острове первую церковь местному епископу приказал сам Архангел Михаил. Причем тот с первого раза не понял, поэтому возвращаться и повторять свое приказание святому пришлось трижды
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По указанию святого она была построена в виде грота, символизировавшего пещеру, в которой он впервые являлся людям. При раскопках на острове были найдены фрагменты двух молелен, которые относят к VI веку
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Salvatore Romano
Бенедиктинское аббатство создавалось в XI-XVI веках. Уже в XII веке оно стало одним из главных паломнических центров Европы
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Первая церковь каролингов Notre Dame Sous Terre Crypt появилась на месте грота, построенного по указанию Архангела Михаила
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Фото: Getty Images/Universal Images Group/Andia
Мощные фортификационные сооружения, уникальное местоположение, природные особенности — приливные течения, зыбучие пески — позволяли жителям острова отражать многочисленные набеги захватчиков
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Salvatore Romano
Мон-Сен-Мишель устоял даже во время Столетней войны. Англичане пытались захватить крепость на протяжении 10 лет, но так и не смогли этого сделать. Однако город почти полностью был разрушен
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Фото: Getty Images/Universal Images Group/Andia
В 2016 году в аббатстве отметили 1050-летнюю годовщину появления бенедиктинских монахов на острове
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Artur Widak
Мон-Сен-Мишель — один из самых знаменитых туристических объектов Франции, ежегодно его посещают более 3 млн человек. Историческим памятником он был признан еще в 1874 году, а в 1979-м попал в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
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