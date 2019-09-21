Город-скала: почему устоял Мон-Сен-Мишель

В какой-то момент ученые заявили, что дамба наносит вред местной экосистеме, нарушая естественную циркуляцию вод в заливе, — его начало заносить песком и илом. Было принято решение, что скала должна вновь стать островом, и дамбу разрушили, построив вместо нее в 2000-х изящный мост на 134 столбах. По нему теперь можно доехать до самых ворот аббатства, но только на общественном транспорте