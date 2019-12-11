В Москве вручили премию «Большая книга»

В Москве подвели итоги 14-го конкурса «Большая книга». Победителями стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский, авторы книги «Венедикт Ерофеев: посторонний». Это биография автора знаменитой поэмы «Москва–Петушки». Премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году. Ее победитель получает денежное вознаграждение в 3 млн рублей.