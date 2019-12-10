В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул журналистку телеканала WSAW-TV, которая вела прямой эфир с места событий, по ягодицам. Об этом сообщает издание CBS News во вторник, 10 декабря.

Алекс Бозарджян 7 декабря вела прямой репортаж во время забега и стояла спиной к спортсменам. Некоторые из них подбегали поближе, чтобы помахать в камеру, однако один из бегунов ударил девушку по ягодицам. Журналистка на мгновение прервалась, но затем продолжила вести эфир.

Пользователь Twitter GrrrlZilla опубликовала фрагмент видеозаписи в своем аккаунте. Его ретвитнула сама журналистка и написала обращение нарушителю.

«Человек, который сегодня утром ударил меня по заднице в прямом эфире: ты оскорбил, использовал как вещь и смутил меня. Ни одна женщина никогда не должна мириться с этим на работе или где-то еще!» — написала Бозарджян в Twitter 7 декабря.

Телеканал поддержал журналистку и назвал действия мужчины «совершенно неприемлемыми». В спортивном совете Саванны заявили, что смогли опознать мужчину, и передали информацию Бозарджян. Также было объявлено, что ему запретили участвовать во всех соревнованиях, которые проводит организация.

Отмечается, что девушка обратилась в полицию.

Ранее во вторник стало известно, что волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан по обвинению в сексуальном домогательстве. Отмечается, что 29-летняя девушка пожаловалась на то, что Нгапет шлепнул ее по ягодицам.