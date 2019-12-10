Продавцы спрогнозировали рост цен на парфюмерию на 10–15%

Введение маркировки парфюмерии в России может привести к росту цен на нее на 10–15% и дополнительным тратам компаний на переоборудование. Об этом 10 декабря заявила президент Ассоциации прямых продаж (АПП) Тамара Шокарева.

По мнению Шокаревой, от введения маркировки пострадают российские производители. Входящие в АПП предприятия оценили затраты на переоборудование в связи с запуском маркировки в 100 млн рублей. Кроме того, она рассказала о проблемах с маркировкой пробников.

«У нас есть маленькие пробнички, и наши компании торгуют дистанционным способом нашим распространителям. То есть они могут заказать какие-то духи: если человек живет в другом регионе, как ему понюхать эти духи и выбрать то, что ты хочешь приобрести. У них в прайс-листе есть возможность приобрести сначала пробник, а потом уже решить, что тебе подходит. И получается, что эти пробники тоже должны маркироваться», — приводит ее слова «РИА Новости».

Также Ассоциация прямых продаж и Российская парфюмерно-косметическая ассоциация в середине ноября обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на этот вопрос. В письме указывается на ряд проблем, связанных с маркировкой, такие как ускоренный режим ее внедрения и отсутствие технических решений для видов парфюмерной продукции.

С 1 июля 2020 года производители и поставщики должны будут наносить на упаковки товаров цифровые коды, причем в случае импортной продукции сделать это придется до пересечения госграницы России.

Ранее, 31 октября, в АПП заявили о том, что введение новых правил маркировки может привести к росту цен на парфюмерию из Европы и Америки на 5–15%.