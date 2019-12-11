Подгорело: Сидней покрыло облако смога

Крупнейший город Австралии заволокло смогом — горят местные кустарниковые леса, известные как буш. Задымление привело к опасной концентрации в воздухе ядовитых веществ — она уже превысила безопасную в 11 раз. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Tracey Nearmy
Дым от лесных пожаров переваливается через хребты Голубых гор и спускается в Сиднейскую бухту
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Brendon Thorne
Жители вынуждены спасаться от задымления при помощи импровизированных респираторов и марлевых повязок
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Фото: Getty Images/Saverio Marfia
10 декабря концентрация дыма привела к срабатыванию пожарной сигнализации в домах многих сиднейцев
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Фото: Getty Images/Wolter Peeters/The Sydney Morning Herald
Глава службы скорой помощи Сиднея Брент Армитедж сообщил, что медики принимают в день по 100 вызовов, связанных с болезнями дыхательных путей
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Bai Xuefei
Так вчера выглядела знаменитая Сиднейская опера
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Фото: Getty Images/Jenny Evans
Легендарный пляж Бонди-бич почти не виден сквозь облака дыма
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Bai Xuefei
«Сидней выглядит пугающе», — написал в Twitter британский рок-певец Лиэм Галлахер, находящийся в городе с гастролями
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Фото: Getty Images/Mark Kolbe
«И живые позавидуют мертвым»: клубы дыма над историческим кладбищем Уэверли в пригороде Сиднея
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Фото: Getty Images/Mark Kolbe
Впрочем, крикетному матчу между командами Нового Южного Уэльса и Квинсленда не смог бы помешать и настоящий апокалипсис
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Фото: Getty Images/Cameron Spencer
Пожароопасная обстановка в Новом Южном Уэльсе сохраняется. Уровень опасности в последние несколько дней был изменен с высокого на крайний
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