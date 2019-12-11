Подгорело: Сидней покрыло облако смога

Крупнейший город Австралии заволокло смогом — горят местные кустарниковые леса, известные как буш. Задымление привело к опасной концентрации в воздухе ядовитых веществ — она уже превысила безопасную в 11 раз. Подробности — в фотогалерее «Известий»