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Волейболист казанского «Зенита» задержан в Бразилии за домогательства

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Фото: Global Look Press/Panoramic/ZUMAPRESS.com
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Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан полицией Бразилии по обвинению в сексуальном домогательстве. Об этом сообщила газета Estado de Minas со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что 29-летняя девушка пожаловалась на то, что Нгапет шлепнул ее по ягодицам.

Инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, в бразильском Белу-Оризонти.

Спортсмен признался в содеянном, но пояснил, что такого рода жесты приняты среди волейболистов и в целом во французском обществе.

2 декабря сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер был приговорен к пяти годам тюрьмы за сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене.

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