Госдеп назвал процент отказов гражданам Украины в американских визах

В 2019 году власти США ответили отказом почти на каждое второе обращение граждан Украины о гостевых визах. Об этом свидетельствует статистика Госдепа.

Всего отказано в 46,06% таких обращений, передает ТАСС. Это выше, чем у соседних стран: в случае с гражданами Белоруссии отказы составляют 22%, россиянам отказывают в 15% случаев, гражданам Польши — в 2,7%, Венгрии — в 8,8%.

Власти Соединенных Штатов не объясняют причины отказов. Как правило, учитывается число граждан страны, оставшихся в США нелегально. Кроме того, отклоняются обращения с неправильно заполненными документами или их неполным комплектом, отмечает украинское издание «Страна».

В ноябре участница конкурса «Мисс Вселенная» от Украины Анастасия Суббота не смогла получить американскую визу и поехать на финал соревнования. По словам главы национального отборочного комитета Анны Филимоновой, с документами всё было в порядке и девушка, свободно говорящая по-английски, объяснила визовому офицеру цель поездки. Тот заявил, что она уже четвертая, кто подает такие документы, и отказал. В начале декабря модель всё же смогла получить документы, сообщил украинский портал ТСН.