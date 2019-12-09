Прямой эфир

Госдеп назвал процент отказов гражданам Украины в американских визах

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2019 году власти США ответили отказом почти на каждое второе обращение граждан Украины о гостевых визах. Об этом свидетельствует статистика Госдепа.

Всего отказано в 46,06% таких обращений, передает ТАСС. Это выше, чем у соседних стран: в случае с гражданами Белоруссии отказы составляют 22%, россиянам отказывают в 15% случаев, гражданам Польши — в 2,7%, Венгрии — в 8,8%.

Власти Соединенных Штатов не объясняют причины отказов. Как правило, учитывается число граждан страны, оставшихся в США нелегально. Кроме того, отклоняются обращения с неправильно заполненными документами или их неполным комплектом, отмечает украинское издание «Страна».

В ноябре участница конкурса «Мисс Вселенная» от Украины Анастасия Суббота не смогла получить американскую визу и поехать на финал соревнования. По словам главы национального отборочного комитета Анны Филимоновой, с документами всё было в порядке и девушка, свободно говорящая по-английски, объяснила визовому офицеру цель поездки. Тот заявил, что она уже четвертая, кто подает такие документы, и отказал. В начале декабря модель всё же смогла получить документы, сообщил украинский портал ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинцы столкнулись с проблемой получения виз в ЕС
Украина откроет восемь визовых центров в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019