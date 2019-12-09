Университет в Подмосковье назвали именем космонавта Алексея Леонова

Технологическому университету в подмосковном Королеве присвоили имя летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Ректор Татьяна Старцева пообещала, что университет будет с честью носить его имя. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает телеканал «360».

По словам Старцевой, университет растет и развивается в течение уже 20 лет и она считает очень почетным, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение именно этому университету присвоить имя легендарного космонавта.

«Университет находится в космической столице, в университете есть космический музей, Аллея космической славы. Университет всегда проводит Гагаринские чтения как раз по письму, которое лично подписал Алексей Леонов. Мы с честью будем носить имя Алексея Леонова», — заявила она.

7 декабря на фасаде здания Колледжа космического машиностроения и технологий Технологического университета в ходе рабочего визита в Королев Андрей Воробьев открыл памятную доску, посвященную Леонову.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», технологический университет в Королеве создавался для обучения кадров новой формации. В учебное заведение входят четыре института, колледж космического машиностроения и технологий, технопарк и техникум. Помимо этого, в вузе открыли IT-мастерские — основу для цифрового образования студентов. Как уточняет «Газета.ру», сейчас там учатся около 6 тыс. человек, которых готовят по 57 направлениям.

Алексей Леонов стал первый человеком, вышедшим в открытый космос. 19 марта 1965 года Леонов 12 минут провел за пределами космического корабля и успешно вернулся, несмотря на возникшие проблемы со скафандром. За свои заслуги он дважды удостоился звания Героя Советского Союза. Он скончался 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет. Его коллега — Герой России космонавт Павел Виноградов — в беседе с НСН вспомнил о заслугах Леонова перед советской космонавтикой и всем миром. Он отметил, что для младших коллег Алексей Леонов всегда был близким человеком, который оставался в курсе новостей космической сферы до последнего дня.