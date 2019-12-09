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Светофоры на солнечных батареях устанавливают во Владивостоке

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На улицах Владивостока устанавливают пешеходные светофоры на солнечных батареях. За выходные они были смонтированы по четырем адресам, еще несколько светофоров установят возле ТГМУ и на Народном проспекте в ближайшее время.

В отделе организации дорожного движения администрации города пояснили, что светофоры с мигающим желтым светом нужны для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов, сообщает ИА PrimaMedia. Их применяют там, где недостаточно обеспечена видимость для остановки автомобиля.

Напомним, в Биробиджане до конца 2019 года перенастроят регулировщики на городских дорогах. Это пообещали в администрации в ответ на просьбы жителей и требования Роспотребнадзора снизить звук на специальных светофорах.

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