Светофорное оборудование на 1,5 млн рублей закупит Ухта

Власти Ухты намерены потратить около 1,5 млн рублей на светофорное оборудование. Соответствующую госзакупку разместило муниципальное предприятие «Ухтаспецавтодор».

На эти деньги предполагается закупить 60 светофоров, которые будут светодиодными ультратонкого исполнения. 10 светофоров должны состоять из двух секций силуэтов пешеходов с отчетом времени, 20 светофоров будут односекционными с желтым излучателем, и 30 светофоров – транспортными, пишет ИА «Комиинформ».

Кроме того, городские власти намерены приобрести 10 пешеходных табло вызова, которые позволят людям разрешать пересекать проезжую часть. Табло поместят в антивандальные ящики.

4 декабря сообщалось, что власти Биробиджана откликнулись на просьбы местных жителей снизить громкость светофоров на дорогах. Люди жаловались на «слишком громкое пиликанье» регулировщиков.