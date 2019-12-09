Буклеты о героях Отечества раздавали волонтеры на улицах Магадана

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана совместно с Городским волонтерским корпусом провели акцию, посвященную международному Дню героев Отечества. Прохожим на улицах вручили 200 буклетов с информацией об Александре Липунове, Викторе Еронько, Иване Орлове, Дмитрии Купцове и Сергее Шершавине.

Все они приняли участие в Великой Отечественной войне и были удостоены звания Героя Советского Союза и других наград, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии. Тексты для буклетов подготовил профессор общественного института истории Дальнего Востока (Хабаровск) Давид Райзман.

День героев Отечества отмечается с 2007 года, когда депутаты Госдумы приняли соответствующий закон.