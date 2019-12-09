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Мэр Оренбурга ушел в отставку

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Фото: ural56.ru
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Глава администрации Оренбурга Дмитрий Кулагин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом 9 декабря «РИА Новости» сообщили в областном правительстве.

«Сегодня Дмитрий Кулагин написал заявление об увольнении с должности, исполнять его обязанности будет его заместитель», — приводит агентство слова собеседника.

25 октября депутаты городской думы Новочеркасска приняли отставку главы администрации города Игоря Зюзина.

Зюзин был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) 16 октября.

По версии следствия, Зюзин, занимая должность мэра города Зверево, по предварительному сговору с заместителем главы городской администрации Альбиной Порошиной получил взятку в размере более 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации.

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