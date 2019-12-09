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Капсулу с землей с места сражения панфиловцев доставили в Рассказово

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Фото: onlinetambov.ru
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В Рассказово Тамбовской области доставили капсулу с землей с места героического сражения панфиловцев. Ее привезла делегация области, побывавшая в Московской области.

Посещение места сражения стало первым этапом реализации городского проекта «Дорогой Победы. Связь эпох — связь поколений», который проводится в преддверии 75-летия Великой Победы. Цель проекта — доставка капсул с землей с мест героических сражений Великой Отечественной войны и размещение их на территории мемориала в Рассказово.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру», делегация побывала у разъезда Дубосеково под Волоколамском, где 16 ноября 1941 года 28 советских солдат под командованием Ивана Панфилова на протяжении четырех часов сражались в неравном бою с немцами. Почти все они погибли, но оставили 18 практически вручную подбитых фашистских танков.

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка вручил главе Рассказово землю с места подвига героев. У них состоялась экскурсия по интерактивному музею, посвященному событиям 78-летней давности. Также делегация посетила деревню Нелидово, где расположен музей героев-панфиловцев, и могилу, где они похоронены.

Земля, привезенная из-под Волоколамска, будет передана в школьные и краеведческий музеи. Часть ее захоронят у Мемориала в честь павших в годы Великой Отечественной войны рассказовцев.

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