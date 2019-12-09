В киноцентре «Октябрь» стартует программа шедевров мирового кино

Советская и мировая классика на большом экране в главном премьерном кинозале страны. С 9 декабря в киноцентре «Октябрь» проект «КАРО.Арт» запускает программу под названием «Шедевры мирового кинематографа» — специальные показы киноклассики.

Расписание подготовили на весь декабрь и январские каникулы, однако программа будет обновляться и дополняться. Цель программы «Шедевры мирового кинематографа» — сделать классику доступной для каждого. Репертуар программы поможет школьникам и студентам в изучении культуры и истории кино, а другим зрителям подарит приятную ностальгию и удовольствие от просмотра.

В основе программы — советская и мировая классика разных лет. Зрители увидят последний фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», исторический эпик «Ватерлоо» Сергея Бондарчука, советско-японский «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, музыкальную комедию «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова.

Наравне со знакомыми всем картинами в программу вошли такие редкие для большого экрана шедевры отечественного кино как культовая военная драма «Восхождение» Ларисы Шепитько — первый советский фильм, удостоенный высшей награды кинофестиваля в Берлине «Золотой медведь», новаторский «Город Зеро» Карена Шахназарова — советская фантасмагория, предсказавшая развал СССР, советская музыкальная комедия «Кубанские казаки» Ивана Пырьева — один из первых цветных фильмов в истории российского кино, фильм-балет «Спартак» Вадима Дербенёва и Юрия Григоровича, актуальный и по сей день «Парад планет» Вадима Абдрашитова, экранизация пьесы Чехова «Дядя Ваня» Андрея Кончаловского.

Зарубежная классика будет представлена драмой «Семейный портрет в интерьере» режиссёра Лукино Висконти, скандальной и новаторской драмой «Конформист» Бернардо Бертолуччи, итало-французской мелодрамой «Бассейн» Жака Дере с Аленом Делоном и Джейн Биркин в главных ролях. Также в программе современное знаковое кино: «Меланхолия» Ларса фон Триера, «Сломанные цветы» Джима Джармуша, «Мои черничные ночи» Вонга-КарВая, «Полночь в Париже» Вуди Аллена, «Артист» Мишеля Хазанавичуса, «Великая красота» Паоло Соррентино, «Твин Пикс: Огонь иди за мной» Дэвида Линча.

Ольга Зинякова, президент сети кинотеатров «КАРО»: «Эта программа продолжает просветительскую миссию проекта «КАРО.Арт». Представленные в ней картины — неотъемлемая часть современной культуры, и наша цель — донести эту культуру до зрителя, сделать мировые шедевры доступными каждому. Мы благодарны киноконцерну «Мосфильм» за предоставление фильмов, которые являются неоспоримой классикой отечественного кинематографа, а также всем дистрибуторам, поддержавшим этот проект. В дальнейшем мы будем работать над расширением репертуара и надеемся ввести такие показы на постоянной основе».