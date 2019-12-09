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Малахов заявил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Телеведущий Андрей Малахов объявил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit. Об этом сообщается в понедельник, 9 декабря, на сайте издания.

«Сегодня, когда в скорости подачи информации интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой «StarHit. Журнал Андрея Малахова» исчерпаны», — заявил он, добавив, что три последних номера журнала выйдут без его участия.

По словам Малахова, с 1 января 2020 года журнал будет выходить только в цифровом виде, сообщает телеканал «360». Он пожелал сайту успехов, а также не лишенных взвешенного подхода ярких новостей и искрометных материалов, пишет REGNUM.

Первый выпуск журнала вышел в 2007 году. Тогда он назывался «Зефир». Малахов стал главным редактором издания в том же году.

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