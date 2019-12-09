Спасатели взорвали горный массив в Дагестане

МЧС провело контролируемый взрыв на дороге у дагестанского села Хоточ. 6 декабря здесь произошел камнепад, который блокировал трассу, ведущую к трем поселкам. Населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира.

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