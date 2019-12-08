Олимпийский чемпион Сочи Легков рассказал о работе комментатором

Чемпион зимних Олимпийских игр – 2014 в Сочи, известный лыжник Александр Легков дебютировал в роли телекомментатора. Спортсмен принял участие в трансляции мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере в прямом эфире Первого канала.

По ее результатам две команды России завоевали золото и серебро.

«Хочется верить, что после сегодняшнего показа лыжи на один-два шага станут популярнее. Выиграть в Норвегии, да еще двумя командами, — это дорогого стоит. А показать всё это в прямом эфире на Первом канале в выходной, когда большинство людей дома, просто круто», — сказал Легков в интервью «Спорт-Экспресс».

Вместе с комментатором Дмитрием Тереховым в эфир должна была выйти прославленная чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Однако в воскресенье стало известно, что она не сможет принять участие в трансляции из-за простуды. Легков согласился экстренно приехать на замену.

«Я был на мероприятии. Звонит Елена Валерьевна: «Саша, выручай». У самой голоса нет, хрипит. А мне тоже было дико неудобно. Все-таки нашли выход. Это был дебют лыжных гонок на Первом, понимал, как это важно», — отметил спортсмен.

Легков заверил, что в эфире «просто говорил от души, от сердца». На вопрос о гонораре он подчеркнул, что «даже не думал об этом».

Мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере выиграла формально вторая команда России, в ее составе выступали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов. Результат этой четверки — 1 час 26 минут 46,8 секунды. 1,3 секунды партнерам по сборной уступила команда, в которой на старт вышли Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко.