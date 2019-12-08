В МВД объяснили планы по закупке роботов-полицейских к 2030 году

МВД России не рассматривают вопрос закупок к 2030 году роботов-полицейских для службы в ряде подразделений ведомства. Об этом в пресс-центре министерства сообщили в воскресенье, 8 декабря.

«В настоящее время МВД России не рассматривается вопрос приобретения указанных материально-технических средств», — ответили в МВД на соответствующий запрос ТАСС.

В октябре представитель компании-разработчика Константин Покладок на выставке «Интерпoлитex» рассказал о появлении роботов в полиции в ближайшие 10 лет. По его словам, машины будут консультировать граждан в ГИБДД и миграционной службе, а также снимать отпечатки пальцев.

Речь шла о роботе Promobot, который производится в Перми.