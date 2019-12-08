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Милонов назвал главный недостаток Бузовой

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Телеведущая и певица Ольга Бузова отрицательно влияет на подрастающее поколение. Таким мнением в эфире программы «Секрет на миллион» телеканала НТВ поделился депутат Государственной думы Виталий Милонов. Передача вышла в эфир 7 декабря.

Одним из главных недостатков телеведущей парламентарий назвал то, что «она поет». В ответ ведущая Лера Кудрявцева отметила, что Бузова сделала карьеру и зарабатывает деньги.

«Гениально зарабатывает деньги, потому что я не знаю, на чем», — возразил Милонов. Он напомнил, что в программе Кудрявцевой участвовал музыкант Прохор Шаляпин, который, по мнению Милонова, поет лучше Бузовой, а зарабатывает меньше нее, отмечает «Газета.ру».

Год назад Милонов прокомментировал новое шоу телеведущей и бывшей участницы шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. Она собиралась найти супруга в рамках специальной передачи на телеканале ТНТ. Депутат усомнился в том, что организаторы передачи сумеют найти «15 мужиков, которые будут претендовать на Бузову».

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