Отсидевший боец ММА высказался об отсидевших Кокорине и Мамаеве

Бывший чемпион АСВ (сейчас АСА) в полулегком весе Марат Балаев, который провел 10 лет в тюрьме за грабежи квартир, рассказал в интервью RT, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев столкнулись с такими же психологическими проблемами, как Майк Тайсон и Александр Емельяненко в свое время.

По его словам, это не повредит карьере спортсменов, а даже поможет. Боец считает, что футболисты в следующий раз сами будут себя останавливать, так как будут понимать серьезность последствий своих поступков. Он напомнил, что в ММА люди часто теряют страх, с такими проблемами столкнулся он сам, а также Майк Тайсон и Александр Емельяненко.

Также боец назвал наказание Кокорина и Мамаева достаточным и отметил, что они продолжили бы витать в облаках, если бы не прошли испытание тюрьмой.

Уголовное дело против спортсменов было возбуждено по статьям о хулиганстве и нанесении побоев. 8 мая братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — к 1 году и 5 месяцам. При этом трое друзей детского футбольного тренера освободились из заключения по УДО в Белгородской области 17 сентября. Протасовицкий был этапирован в Брянскую область, в УДО ему отказали, а срок заключения истек 8 ноября.