Мэр Липецка объяснила появление видео с матом

Видео, на котором мэр Липецка Евгения Уваркина ругается матом, осматривая работу по реконструкции парка, предназначалось для личной беседы. Об этом градоначальница рассказала РБК 7 декабря.

По словам Уваркиной, она приехала в парк 3 декабря в 9:00 и увидела, что на объекте практически не было строителей, а техника не работала. Будучи возмущенной этим фактом, она записала видео, которое отправила в чат рабочей группы.

«Это была личная беседа, в которой я никого не оскорбляла», — подчеркнула Уваркина.

Она добавила, что в настоящий момент «работа в парке кипит», и выразила надежду, что объект будет сдан 28 декабря.

Ролик с записью, на котором женщина матерится, оценивая неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появился вечером 6 декабря в липецком telegram-канале Чернозем. Запись разошлась по пабликам и получила широкий резонанс.

На следующий день депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников заявил, что планирует обратиться в прокуратуру, полицию и комитет горсовета по этике с просьбой изучить видео, на котором слышны нецензурные комментарии якобы со стороны Уваркиной. Он добавил, что пресс-служба администрации Липецка подтвердила подлинность записи.