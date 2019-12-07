Депутат облсовета потребует наказать мэра Липецка за мат

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников планирует обратиться в прокуратуру, полицию и комитет горсовета по этике с просьбой изучить видео, на котором слышны нецензурные комментарии якобы со стороны градоначальницы Евгении Уваркиной. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает «РИА Новости».

По словам депутата, он попросит у областного прокурора и исполняющего обязанности начальника УМВД привлечь мэра города к административной ответственности за брань в общественном месте. Как уточнил Хомутинников, пресс-служба администрации Липецка подтвердила подлинность записи.

«И второе — обращусь в комиссию по этике городского совета с просьбой рассмотреть этот инцидент, вплоть до того, чтобы депутаты рассмотрели возможность проголосовать за ее отставку», — подчеркнул Хомутинников.

Он добавил, что в настоящее время в мэрии Липецка проходит экстренное совещание, где выясняют, кто разместил это видео в интернете.

Ролик с записью, на котором женщина матерится, оценивая неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появился вечером в пятницу в липецком telegram-канале Чернозем. Запись разошлась по пабликам и получила широкий резонанс.

В начале декабря Калининский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск местного жителя Евгения Гуляева к музыканту Сергею Шнурову. Истец заявил, что его оскорбила нецензурная брань во время концерта группы «Ленинград». Истец хотел получить 300 тыс. рублей, но ему компенсировали цену билета (2 тыс. рублей), а компания-организатор заплатит штраф в 2,225 тыс. рублей и 700 рублей пошлины в казну города.