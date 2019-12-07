Прямой эфир

Депутат облсовета потребует наказать мэра Липецка за мат

0
Фото: facebook.com/Евгения Уваркина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников планирует обратиться в прокуратуру, полицию и комитет горсовета по этике с просьбой изучить видео, на котором слышны нецензурные комментарии якобы со стороны градоначальницы Евгении Уваркиной. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает «РИА Новости».

По словам депутата, он попросит у областного прокурора и исполняющего обязанности начальника УМВД привлечь мэра города к административной ответственности за брань в общественном месте. Как уточнил Хомутинников, пресс-служба администрации Липецка подтвердила подлинность записи.

«И второе — обращусь в комиссию по этике городского совета с просьбой рассмотреть этот инцидент, вплоть до того, чтобы депутаты рассмотрели возможность проголосовать за ее отставку», — подчеркнул Хомутинников.

Он добавил, что в настоящее время в мэрии Липецка проходит экстренное совещание, где выясняют, кто разместил это видео в интернете.

Ролик с записью, на котором женщина матерится, оценивая неудовлетворительную работу по реконструкции парка, появился вечером в пятницу в липецком telegram-канале Чернозем. Запись разошлась по пабликам и получила широкий резонанс.

В начале декабря Калининский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск местного жителя Евгения Гуляева к музыканту Сергею Шнурову. Истец заявил, что его оскорбила нецензурная брань во время концерта группы «Ленинград». Истец хотел получить 300 тыс. рублей, но ему компенсировали цену билета (2 тыс. рублей), а компания-организатор заплатит штраф в 2,225 тыс. рублей и 700 рублей пошлины в казну города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Черчесов отреагировал на нецензурную брань болельщиков в адрес Дзюбы
«Спартак» оштрафовали за оскорбление Дзюбы фанатами клуба

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019