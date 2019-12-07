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В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи пришли с обыском в департамент лесного хозяйства Приморского края вечером в пятницу. Об этом сообщил в субботу, 7 декабря, представитель администрации региона.

Основанием стало уголовное дело о взятке. Следственные действия прошли в кабинете ведущего специалиста отдела организации использования, воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей Филатовой Е. А., передает «РИА Новости».

Как уточняет Deita.ru, в здании работали сотрудники ФСБ, об этом в Instagram написал депутат Законодательного собрания края Дмитрий Новиков. По информации СМИ, в уголовное дело войдет период с 2010-х по 2018 год.

После обысков была задержана Елена Филатова, которая отвечала в департаменте за проведение аукционов. Женщину вывели из здания в наручниках.

В марте следователи возбудили уголовное дело по факту халатных действий в отношении должностных лиц «Приморского водоканала». По данным СК, чиновниками не был обеспечен контроль за расходованием материалов для строительства, что и привело к материальному ущербу.

Нарушения происходили с 2011 по 2017 годы.

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