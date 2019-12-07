Украденные в 1979 году картины нашлись в Германии

В Германии обнаружили украденные 40 лет назад картины. Полотна были похищены из музея замка Фриденштайн в городе Гота (федеральная земля Тюрингия) в 1979 году. Произошедшее считается крупнейшей кражей предметов искусства в истории ГДР.

Картины были переданы государству в конце сентября 2019 года. Сейчас «Святая Катарина» Ганса Гольбейна – старшего, «Деревенская улица с повозками и коровами» Яна Брейгеля – старшего, «Портрет молодого человека» Франса Халса, «Старик» Яна Ливенса и «Автопортрет с подсолнухом» Антониса ван Дейка находятся в лаборатории, где устанавливается их подлинность.

Как сообщает журнал Spiegel, несколько месяцев назад юрист, который, как предполагается, занимается легализацией украденных произведений искусства, начал переговоры с властями о возвращении картин, прося за них €5,25 млн. Он утверждал, что полотна достались нынешним владельцам по наследству.

В итоге в отношении адвоката и его клиента было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что расследованием занимается уголовная полиция Германии. Накануне стражи порядка уже провели обыски в квартирах и офисах подозреваемых и трех свидетелей, были обнаружены доказательства, которые теперь предстоит проверить.

В марте в Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину испанского художника и скульптора Пабло Пикассо «Бюст женщины». Подлинность картины уже подтвердил эксперт. Специалисты полагают, что в настоящее время ее стоимость составляет порядка €25 млн.