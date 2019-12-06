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Правительство Москвы и Сбербанк договорились о сотрудничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сбербанк предоставит правительству Москвы свою ИТ-платформу для ее совместного развития. Правительство Москвы приняло предложение Сбербанка об использовании передовых технологий для размещения своих сервисов, что позволит значительно ускорить и удешевить процесс создания услуг для жителей столицы.

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С помощью ИТ-платформы будут реализованы различные сервисы, ориентированные как на жителей города и предпринимателей, так и чиновников, для автоматизации и развития их деятельности, пишет в четверг, 6 декабря, РБК со ссылкой на Департамент информационных технологий (ДИТ) города Москвы.

«Москва на протяжении десяти лет создает одни из самых передовых ИТ-решений для жителей и бизнеса, используя современные технологии. Так, многие системы Департамента информационных технологий переведены на цифровые платформы», — сказал глава ДИТ Эдуард Лысенко и добавил, что на сегодняшний день департамент использует три таких платформы и продолжает тестировать новые.

Одна из таких платформ тестируется совместно со Сбербанком, для этого была создана компания «Цифровые платформенные решения». Ее цель — анализ и обмен лучшими практиками для их дальнейшего применения в государственном управлении. Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов подтвердил создание совместного предприятия, но от детальных комментариев отказался.

Как правило, данные одной услуги нужны для того, чтобы использовать их в других сервисах. В итоге между всеми этими программами делаются взаимосвязи. Чем больше сервисов, тем больше взаимосвязей, и стоимость разработки каждого новой программы все время растет.

ИТ-платформа поможет собрать все эти сервисы в едином пространстве разработки, в результате процесс создания новых сервисов и их интеграция со старыми будут в разы дешевле и удобнее.

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