Сбербанк увеличил чистую прибыль за 11 месяцев на 7,3% — до 814,1 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла за период с января по ноябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3% — до 814,1 млрд рублей, следует из отчетности банка. Об этом пишет ТАСС в пятницу, 6 декабря.

«Мы ожидаем успешного выполнения плана на 2019 год и с оптимизмом смотрим на выполнение целей Стратегии 2020», — цитирует агентство «Прайм» заместителя председателя правления Сбербанка Александра Морозова.

В ноябре 2019 года Сбербанк получил 74,7 млрд рублей прибыли против 73,3 млрд рублей в ноябре прошлого года.

Объем кредитов населению увеличился до 7,203 трлн рублейк 1 декабря 2019 года с 6,17 трлн рублей к началу года.

Вклады населения на 1 декабря 2019 года по РСБУ они выросли на 0,3% по сравнению с показателем на 1 января, до 13,08 трлн рублей.

8 сентября сообщалось, что доля Сбербанка на рынке вкладов для физических лиц за полтора года показала снижение на 2 п.п. и составила 44,3%.