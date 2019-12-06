+Арестовали главу щелковск муницип

Бывшего главу Щелковского района обвинили во взяточничестве.

По данным следствия, в 2017 году Алексея Валов получил Mercedes за покровительство на работе. Машину стоимостью более 6 млн руб.

своему начальнику передала подчинённая. Сегодня суд рассмотрит ходатайство об аресте бывшего чиновника.