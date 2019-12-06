В Пентагоне опровергли данные о планах отправки военных на Ближний Восток

Сведения американских СМИ о планах США по переброске еще 14 тыс. военнослужащих на Ближний Восток не соответствуют действительности. Об этом говорится в кратком письменном заявлении министра обороны США Марка Эспера, опубликованном 6 декабря на сайте ведомства.

«Как неоднократно заявляло министерство, мы никогда не обсуждали и не рассматривали вопрос об отправке 14 тыс. дополнительных войск на Ближний Восток. Сообщения об этом совершенно ошибочны», — подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что министерство обороны всегда готово ответить на действия «наших противников» в будущем, если или когда они произойдут.

5 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США рассматривают возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски десятков кораблей и 14 тыс. военных в целях противодействия Ирану.

Конфликт между США и Ираном обострился после решения Трампа в мае 2018 года разорвать ядерное соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. Власти Ирана подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.